Kingsley Sekyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Sekyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Sekyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Sekyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Sekyi 12 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Sekyi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kingsley Sekyi'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kingsley Sekyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Sekyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kingsley Sekyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Sekyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Sekyi şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.