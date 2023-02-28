Kingsley Sokari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Sokari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kingsley Sokari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kingsley Sokari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kingsley Sokari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Sokari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kingsley Sokari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsley Sokari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kingsley Sokari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kingsley Sokari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kingsley Sokari 30 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Bobby Kingsley Sokari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kingsley Sokari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jwtiar Khalid Rahman yapmaktadır. Kingsley Sokari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kingsley Sokari'nin Pharco FC ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Kingsley Sokari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kingsley Sokari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kingsley Sokari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kingsley Sokari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Enyimba Aba

14 Aralık 2015 yılında CS Sfaxien

9 Ağustos 2021 yılında Pharco FC

Kingsley Sokari kimdir

Kingsley Sokari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kingsley Sokari şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Port Harcourt City Academy, Enyimba Aba (-2012)

Kingsley Sokari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Kingsley Sokari nereli

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