Kinlay Bilham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kinlay Bilham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kinlay Bilham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kinlay Bilham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kinlay Bilham 22 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kinlay Bilham Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kinlay Bilham, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kinlay Bilham'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kinlay Bilham Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kinlay Bilham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kinlay Bilham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kinlay Bilham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2021 yılında Ayr United

10 Temmuz 2021 yılında Irvine Meadow

16 Mayıs 2022 yılında Ayr United

Kinlay Bilham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kinlay Bilham şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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