Kipras Obolevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kipras Obolevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kipras Obolevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kipras Obolevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kipras Obolevicius 6 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Kipras Obolevičius şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kipras Obolevicius Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kipras Obolevicius'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kipras Obolevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kipras Obolevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kipras Obolevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kipras Obolevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Nevezis

26 Temmuz 2022 yılında Riteriai B

Kipras Obolevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kipras Obolevicius şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.