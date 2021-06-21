KİPTAŞ Tuzla kura sonuçları sorgulama 2021: KİPTAŞ Tuzla Meydan kura sonuçları isim listesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un katılımıyla gerçekleşen Tuzla Meydan Evler konut projesi bugün tamamlandı. Hak sahipleri yapılan canlı yayın ile duyuruldu. Canlı yayını izleyemeyenler kazananların isimlerinin bulunduğu listeyi görmek istiyor. İşte kura çekişi sonuçları ve o merak edilen liste.

KİPTAŞ TUZLA KURA SONUÇLARI 2021

KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi 21 Haziran tarihinde gerçekleşti. Yapılan kura çekilişi töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları aktardı;

"Genel Müdürümüzün bu sayıyı vermesi ile bizim bu süreçte yoğun bir şekilde arsa ve arazi üreterek sosyal konut projelerine yoğun talep oluşan ilçe belediyelerde işbirliği yaparak sosyal konut üretimine yanıt vermemiz gerekiyor. İstanbul'da arsa stoku konusunda bazı gerçekler var. Bunları iyi değerlendirmek ve bu kotadan yürüyerek İstanbul'un geleceğine güzel yaşam alanları hazırlamakla sorumluyuz. Bazen gerekiyorsa bugünün maliyetlerine göre hesap yapmak zorundayız. Gönlümüz ihtiyacı olan kişilere en uygun şekilde ev sahibi olma imkanı sunmak ister ancak bazı gerçeklerde var.

Bu bakımdan KİPTAŞ'ta ki tüm arkadaşlarımın cesaretini biliyorum. Bunu biraz daha arttırın, biz hepinizin yanındayız. 149 daireye 40 bin kişi başvuruda bulunuyorsa ihtiyaç çok demek ki. Maliyet konusunda da cesur olun. KİPTAŞ'a olan güveni biliyoruz biraz daha maliyetler yüksek olsa da insanlar yine de başvuruda bulunacaktır. İstanbul'un sosyal konut ihtiyacına çok yoğun bir şekilde karşılık verebiliriz"

KİPTAŞ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekilişine katılan vatandaşlar sonuçları KİPTAŞ internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. (Aşağıdaki linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz)

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