Ev sahibi olma hayali kuran on binlerce vatandaş KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesinin detaylarını merak etmeye başladı. Bu kapsamda KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesi başvuruları nasıl yapılır 2021? Kiptaş Tuzla Meydan Evleri başvuru şartları neler? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilenleri sizler için derledik...

KİPTAŞ TUZLA MEYDAN EVLER PROJESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR 2021?

KİPTAŞ, İstanbul'da üçüncü sosyal konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesi kapsamında detaylar netleşmeye başladı. Uygun fiyata ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar projenin ayrıntılarını merak ediyor. Proje başvuruları online olarak 31 Mayıs ve 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılım bedeli, yine internet üzerinden kredi kartı veya havale/EFT ile ödenebilecek. İnternet sitesinden yapılan bilgilendirmede projeye dair şu bilgiler paylaşıldı: Projede ortalama satışa esas brüt alanları 81 m2 olan 23 adet 2+1 açık mutfak daire, 94 m2 olan 73 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 105 m2 olan 53 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 5 bloklu 149 konut ve 9 dükkan bulunuyor.

KİPTAŞ TUZLA MEYDAN EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı internet sitesinde başvuru şartları duyuruldu. Öncelikle başvuru yapmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Açıklamada belirtilen diğer başvuru şartları ise şu şekilde; Projeye başvurmak için başvuru sahibinin TC vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait evinin olmaması, daha önce Kiptaş’tan konut satın almamış olması gerekmektedir. Ancak ebeveynleri ile yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler üzerine evi olmaması halinde projeye başvurabilir.

Ayrıca başvuru sahibinin, ön başvuru tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Ayrıcalıklı gruplar (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az %40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık çalışanları) için en az 1 yıl şartı gerekmemektedir.

ÖDEME DETAYLARI NELER?

Ön başvuru bedelini banka havalesi/eft ile yapan, kura sonucunda hak sahibi olamayanlar ve yedek üyelere başvuru bedeli kura çekilişinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir.

Ön başvuru bedelini kredi kartı ile ödeyen ve kura sonucunda hak sahibi olamayanlar ile yedek üyelere ise en geç 05.07.2021 tarihinde aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ön başvuru ödemesi havale/eft ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kredi kartıyla yapılmışsa tahsil edildiği kredi kartına iade edilecektir.

Yeni dönemde temeli atılan Silivri 4. Etap ve KİPTAŞ İzmit Çınar Evler sosyal konut projelerinde olduğu gibi salgın döneminde yoğun emek sarf eden, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanları yine unutulmadı ve ayrıcalıklı grup kategorisine alındı.