Kıptilik ne demek, TDK'ya göre Kıptilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kıptilik ne demek? Kıptilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kıptilik kelimesi. Peki Kıptilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kıptilik nedir, Kıptilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KIPTİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kıptilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kıptilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kıpti olma durumu

