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Kır Bekçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kır Bekçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kır Bekçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Kır Bekçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Kır Bekçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kır Bekçisi görev tanımı nedir, Kır Bekçisi ne iş yapar, Kır Bekçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kır Bekçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kır Bekçisi Tanımı;

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Kır Bekçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kır Bekçisi Maaşları

Kır Bekçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kır Bekçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kır Bekçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Kır Bekçisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5419.05

Meslek Adı :

Kır Bekçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çiftçilerin ekili ve dikili bağ bahçelerini zararlılara (hayvan) ,hırsızlara karşı koruyan, oluşacak zararlara karşı önlem alan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kır Bekçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonunu yapmak,

b) Çiftçi malları koruma kanuna ve çiftçi taleplerine göre arazilerde görev almak,

c) Çiftçilerin ekili ve dikili arazilerini motorlu veya yayan olarak dolaşmak,

d) Hayvan, yabani hayvan vb. zararlılara karşı tarlaları ekili dikili alanları korumak,

e) Hayvan, yabani hayvan vb. zararlılar ile karşılaşıldığında rapor tutmak ve ilgiliye haber vermek,

f) Hırsızlıklara karşı tarlaları ekili dikili alanları korumak,

g) Hırsızlık durumunda rapor tutmak ve ilgili mercilere haber vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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