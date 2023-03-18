Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!

Ev sahibi adam 833 TL ödeyen kiracıdan 5 Bin TL kira fiyatı istedi. Kiracının ise verecek durumda olmadığını belirtmesinden sonra evin elektriğini ve suyunu kesen ev sahibinden şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen ev sahibi adliyeye sevk edildi.

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Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!

60 yaşındaki Aynur Kaya 4 yıl önce Adana İsmetpaşa Mahallesine taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu ve ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını ve evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.

Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!

EV SAHİBİ İDDİALARI REDDETTİ

Kiracı Kaya, ise 20 yıl öncce eşinin kendisini terk ettiğini yatağa mahkum annesine baktığını belirterek devletin verdiği aylık 6 bin TL yardım desteğiyle geçindiklerini ifade etti. Yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyleyen kiracı bunun üzerine polis harekete geçerek 37 yaşındaki ev sahibi Emin Ç.’yi gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde ise elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya’yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü. Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada ise basın mensuplarına haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.

Kira fiyatını 6 kat arttırdı! Kiracı ise polise giderek şikayetçi oldu!

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