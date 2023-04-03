Kira Maruyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kira Maruyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kira Maruyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kira Maruyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kira Maruyama 2 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kira Maruyama Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kira Maruyama'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kira Maruyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kira Maruyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kira Maruyama şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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