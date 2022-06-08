Kira sözleşmelerinde yeni gelişme! Yüzde 25 artış sabitlendi!

AK Parti ile MHP kira sözleşmelerine ilişkin önerge verdi. Önergede kira sözleşmelerinin 01/07/2023 tarihine kadar yüzde 25 artış yapılmasına karar verildi. Bir önceki yılın tüketici fiyat endeksinin yüzde 25’in altında kalması halinde on iki aylık ortalamasının yüzde 25’in altında olması halinde değişim oranının geçerli olduğu aktarıldı. Kanun teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak önerisiyle görüşmelerin ardından kabul edildi.

"ADALET KOMİSYONU'NDA EKLENECEK"

Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bugün Adalet komisyonunda Borçlar kanununa geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yapılan çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanununa Adalet Komisyonu'nda eklenecek" diye konuştu.

"UMARIM BEKLENTİLERİ KARŞILAR"

Bakan Bozdağ, "Konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bulunmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar" şeklinde konuştu.

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