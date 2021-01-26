Bakan Pekcan duyurdu: Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek" dedi.

(1/2) Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021