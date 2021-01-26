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  3. Bakan Pekcan duyurdu: Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı

Bakan Pekcan duyurdu: Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan duyurdu: Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz" dedi.
Bakan Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek" dedi.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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