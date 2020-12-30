Koronavirüs salgını sürecinde gelir kaybı yaşayan esnafa verilecek kira ve hibe desteği başvuruları bugün başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili ayrıntıları geçtiğimiz gün paylaşarak başvuruların yakın zamanda başlayacağını duyurmuştu. Kira ve hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, Kira ve hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zamana kadar yapılacak? İşte detaylar...

KİRA VE HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, desteklerden 22 Aralık 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak.

Esnafa kira ve hibe desteği yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak olup, bugünden itibaren (30 Aralık) 8 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

Kimlik numarasının son hanesi,

0 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma,

6 olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecektir.

4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecektir.

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

ÖDEMELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik olarak aktarılacaktır.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecektir.