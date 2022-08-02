Kira ve konut fiyatları düşecek! Bakan Kurum açıkladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüksek kira ve konut fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, kira ve konut fiyatlarının düşeceğini söyledi.

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Kira ve konut fiyatları düşecek! Bakan Kurum açıkladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşa beklenen müjdeli haberi verdi. Bakan Kurum, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunarak, yüksek konut ve kira fiyatlarında gerileme olacağını belirtti.

Kira ve konut fiyatları düşecek! Bakan Kurum açıkladı!

"ÜLKELER ÜRETİME GEÇTİ, ARZ ARTTI"

Fahiş konut ve kira fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, fiyatlarda suni bir artış gerçekleştiğini, ancak demir ve çimento maliyetlerinde düşüş yaşandığını söyledi. Korona virüs pandemisinden etkilenen küresel tedarik zincirinin yerine oturmaya başladığını önemle vurgulayan Bakan Kurum, “Ülkeler üretime geçti, arz arttı. Talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor, onlar da oturuyor” diye konuştu.

Kira ve konut fiyatları düşecek! Bakan Kurum açıkladı!

"VATANDAŞIMIZI AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Vatandaşları sıkıntıya sokmayacaklarını söyleyen Kurum, “Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak. Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açta açıkta bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kira ve konut fiyatları düşecek! Bakan Kurum açıkladı!

Diğer yandan Bakan Kurum, sosyal konut projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacağını sözlerine ekledi.

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