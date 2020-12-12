Kira yardımı nasıl alınır? Esnafa kira yardımı şartları nedir? başlıkları şu sıralar internette en çok bakılan konulardan birisi oldu Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılacağını belirtelim. Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir. İşte adım adım kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır cevabı ...

T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,

Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir

Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.

İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.





ESNAFA KİRA YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?

Yerleri kamulaştırılanlardan eski yerleşim yerini boşaltmak zorunda kalanların barınmalarında, öncelikle göçmen kabul merkezleri veya kamu kurum, kuruluş ve idarelerine ait binalardan ilgili valilikçe tespit edilecek olanlar kullanılırlar.

Barındırma ihtiyacının böylece karşılanamaması hâlinde; haksahibi aile fertlerinden biri adına kayıtlı konutu bulunan aileler hariç olmak üzere, ailelerin kesin iskânları sağlanıncaya kadar kira giderlerine katkı sağlamak maksadıyla, on altı yaşından büyük işçiler için yürürlükteki asgari ücretin otuz günlük brüt tutarının yüzde ellisine kadar Bakan onayı ile aile başına belirlenecek miktar üzerinden geçici iskân için karşılıksız kira yardımı yapılabilir



Kanunun 12 nci maddesi kapsamında hak sahibi olup, çeşitli nedenlerle iskânları gerçekleşemeyen ailelerden talep edenlere karşılıksız kira yardımının verilebilmesi için hak sahibi aile fertlerinden biri adına ülke dâhilinde kayıtlı konutun bulunmaması gerekmektedir.

Karşılıksız kira yardımı ödemeleri yapılmadan önce; kiralanacak konutun bulunduğu İl Müdürlüğünce hak sahibi ailelerin, kiraladıkları konutta ikamet edip etmedikleri, Nüfus Müdürlüğü ve Muhtarlıklardan T.C. kimlik bilgileriyle araştırılacak, gerekirse bizzat yerinde incelemelerde bulunularak durum tespiti yapılacaktır.(EK-21B) Ayrıca ailelerden, kiralanan konuta ait kira kontratı ile elektrik, su, doğalgaz faturası gibi belgeler istenecektir. Herhangi bir akraba ya da yakınları yanında kira ödemesi yapmadan oturanlara kira yardımı ödenmeyecektir

Araştırmaların tamamlanmasından sonra hangi hak sahibi ailelerin kira yardımı alıp alamayacağı İl Müdürlüğü içinde kurulan komisyon tarafından tutanak altına alınacak (EK-21C) ve kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankanın mahalli şubesinde, aileyi temsile yetkili kişi adına açtırılan hesap numaraları ile birlikte hak sahibi olunan İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Hak sahibi olunan İl Müdürlüğünce, ülke dâhilinde kayıtlı konutunun bulunup bulunmadığı tapu kayıtlarından araştırılacak, İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca geçim imkânının kaybedilip edilmediği dosyasından sorgulanacak ve yapılacak aylık karşılıksız kira yardımı ödemesi için açtırılan hesap numaraları tahakkuk evrakına eklenmek üzere liste haline getirilecektir. Hak sahibi olunan İl Müdürlüğünce, gerçekten kirada oturduğu kiralanan konutun bulunduğu İl Müdürlüğünce belirlenen ailelerin onaylı tutanağı (EK-21C), kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankada açtıkları hesap numarası ve gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilerek, Genel Müdürlükten alınacak Olur’u takiben verilecek talimat doğrultusunda karşılıksız aylık kira yardımı yapılacaktır. Kira ödemeleri talep tarihinden sonraki ay başlayacak ve kesin iskân tarihinden bir önceki aya kadar devam edecektir. Ödemeler, bizzat ilgilisine yapılabileceği gibi noter tasdikli vekâletname alınması halinde vekiline de yapılabilir. Kiralanan konutların amacında kullanılıp kullanılmadığı İl Müdürlüklerince izlenecektir.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.

KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?

Devletin sağlamış olduğu ekonomik yardımlar arasında kira yardımı da yer alıyor. Devlet barınacak yeri olmayan vatandaşlara barınacak yer temin ettiği gibi aylık ödemesi gereken kira içinde para yardımı yapıyor. Bu içeriğimiz de kira, yakacak, gıda ve tüm ekonomik maddi destekleri konu aldık. Bunun haricinde Bakanlık kararı ile yıkılması gerektiği belirlenen konutlarda bulunan kiracı ve hak sahiplerine de illere göre 595 TL. ile 960 TL. arasında ödeme yapılmaktadır.

KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLARIN LİSTESİ

Pandemi döneminde çaresiz kalan birçok vatandaş kira yardımı veren kurumların listesini araştırmıştı. Birçok konuda nereden nasıl yardım alacağını bilmeyen ihtiyaç sahiplerini yönlendirmek amacıyla, aşağıda kira yardımı veren kurum ve kuruluşlar listesini paylaşıyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,

Belediyeler,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

Özel dernek ve vakıflar,

STK'lar,

Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar