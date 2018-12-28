Kıraathane buluşmalarının ikincisi düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğu'nun organize ettiği "İnsan Nerenin Yerlisidir" başlıklı Kıraathane buluşmalarının aralık ayı sunumunu Kilis Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Genç yaptı.

Konuşmasına, Kitap Beşiği Düşünce Topluluğu'na ve misafirperverliklerinden dolayı 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a teşekkür ederek başlayan Ali Genç, üniversite yönetimi tarafından öğrencilerin faaliyetlerinin desteklenmesini anlamlı bulduğunu söyledi. 7 Aralık Üniversitesi Kıraathanesi'nde bir araya gelen dinleyicilere Ali Genç, "İnsan Nerenin Yerlisidir" sorusuyla başladığı konuşmasında öncelikle toprak, yer, Türkiye, dil ve medeniyet konularında çarpıcı örnekler verdi. Bir toplumu, üzerinde ittifak ettiği şeylerin oluşturduğunu, bunun için geleneğin, dilin ve onun barındırdığı anlam-değer dünyasının muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılmasının ülke savunmasından farklı olmadığını dile getiren Genç, Türkiye'yi muhafaza etmenin sadece sınırlarımızı muhafaza etmekten ibaret olmadığını, asırlardır bizi tarih sahnesinde var kılan zihin ve gönül haritamızı da muhafaza etmekten geçtiğini söyledi.

Bizi biz yapan değerlere yaslanmadan bir gelecek kurmamızın mümkün olmadığını ifade eden Ali Genç, konuşmasının sonunda Yahya Kemal'in "Bir bitmeyecek şevk verirken beste, bir tel kopar ve ahenk ebediyyen kesilir" mısralarını hatırlatarak "Bugün hepimize düşen o telin kopmaması ve bin yıllık bestemizin istikbalde de yankılanması için bizi biz yapan o ruhun peşine düşmektir" dedi.

Kaynak: İHA