Kıraathanede tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde husumetlileriyle kıraathanede karşılaşan alkollü şahsın tüfekle rastgele ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Çınar Mahallesi Kasaplar Sokak üzerinde bulunan kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kıraathaneye gelen ve alkollü olduğu öğrenilen B.U. (33) burada husumetli olduğu M.T. (45) ve K.Ç. (42) ile karşılaştı. Husumetlilerini görünce sinirlenen B.U. yanında bulunan av tüfeği ile kıraathaneye doğru rastgele ateş etti. Olayda B.U.'nun tüfeğinden çıkan saçmalar M.T. ve kıraathanede bulunan A.D.'nin (38) ayağına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans ile önce Ağlasun Devlet Hastanesine, buradan da Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayda kıraathaneye doğru rastgele ateş açan B.U. ise polis ekipleri tarafından olayda kullandığı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.

Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T. ve A.D. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)