Kıraathanelerde trafik eğitimi

Adıyaman'da umuma açık kafe, çay ocakları ve kıraathanelerde vatandaşlara yönelik trafik eğitimi verildi.

Adıyaman merkezinde bulunan kafe, çay ocağı ve kıraathanelerde vatandaşlarımıza yönelik 10 dakikalık uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Ocak ayı içinde verilen eğitime katılan 820 vatandaşa Adıyaman'da ki kazaların sebepleri, trafik işaret ve levhaları, karşıdan karşıya güvenli geçme, ailelerine trafikte örnek olma, emniyet kemerini doğru kullanma, seyir halinde cep telefonu ile konuşmama ve trafikte saygılı olma konularında uyarılar birlikte bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA