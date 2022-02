Kıraç 19 Mayıs marşı sözleri | Kıraç şarkı sözleri

Kıraç 19 Mayıs marşı sözleri. Türk Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Kıraç, 19 Mayıs gününe özel hazırladığı klibini Youtube hesabı üzerinden "19 Mayıs doğum günümüzdür. Her 19 Mayıs'ta yeniden doğarız biz" notu ile sevenleriyle paylaştı. 19 Mayıs Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar tarafından araştırılan ''Kıraç 19 Mayıs marşı sözleri'' soru başlığının yanıtını haberimizde derledik..

KIRAÇ'IN YOUTUBE ÜZERİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIMI

'Mustafa Kemal'im! Ne zaman seni düşünüyor ve konuşuyor olsam (Örneğin; Özgürlük gibi, Bağımsızlık gibi!) tüylerim diken diken olur. Her bayram olduğu gibi yüreğim kabarır ve her anmada olduğu gibi hüznüm bulutlara varır. Mustafa Kemal' im, Atatürk'üm!.. Bugün Anıtkabir'de yanında, Bandırma Vapuru'nda, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla Sakarya'nın öksüz topraklarında, Meydanlarda, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında biz varız!.. Biz senin fidanların, dalların, yaprakların seni anıyor, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyoruz! Mustafa Kemal'im! Yattığın yer ışıklarla dolsun. Ellerinden öperiz Atatürk'üm!..''

KIRAÇ 19 MAYIS MARŞI SÖZLERİ

19 MAYIS İLERİ MARŞI

On Dokuz Mayıs Kurtuluş Günü, Haydi Haydi Yürü Ileri

Var Samsun'a Mustafa Kemal, Haydi Haydi Yürü Ileri

Samsun'dan Anadolu'ya Bir Güneş Doğdu(X2)

Şahlandı Ayaklandı Halk Düşmanı Boğdu(X2)

Başladı Büyük Savaş Sen De Katıl Arkadaş

Durmasın Bu Devrimler, Dinmeden Gözlerde Yaş(X2)

Samsun'da Başlayan Savaş Samsun'da Bitmez(X2)

Toplar Da Tüfekler De Düşmana Yetmez(X2)

Başladı Büyük Savaş Sen De Katıl Arkadaş

Durmasın Bu Devrimler, Dinmeden Gözlerde Yaş(X2)

Gün Geldi On Dokuz Mayıs Bir Kıvanç Oldu(X2)

Devrimler Yürür El Ele Tüm Inanç Oldu(X2)

Başladı Büyük Savaş Sen De Katıl Arkadaş

Durmasın Bu Devrimler, Dinmeden Gözlerde Yaş(X2)

On Dokuz Mayıs Kurtuluş Günü Haydi Haydi Yürü Ileri...

KIRAÇ KİMDİR?

Ali Tufan Kıraç sahne adıyla Kıraç, Türk Anadolu rock müzisyenidir.Yörüktür.Öğretmen bir babanın çocuğu olarak ilk öğrenimine doğduğu yerde başladı. 1982’de ilkokul dördüncü sınıftayken babasının tayini nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Hasköy’de tamamladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümüne girdi. 1992 yılına gelindiğinde Ortaköy bir barda sahne hayatına başladı. Kendi müziğini daha geniş kitlelere duyurma, paylaşma arzusu sonucu 1994 yılında ilk demo kasetini hazırladı. Bir arkadaşının aracılığıyla TMC Film ile tanıştı. 1998 yılı Mayıs ayında ilk albümü Deli Düş piyasaya sürüldü. Dağların Kadını, Talihim Yok Bahtım Kara ve Ben Yolumu Bulurum şarkılarına klip çekildi.

2000 yılı Ocak ayında ikinci albümü Bir Garip Aşk Bestesi çıktı. İlk klip şarkısı Gidiyorum'un başarısının ardından Kıraç’ın dinleyici kitlesi arttı. Bir Garip Aşk Bestesi ve Karahisar Kalesi adlı şarkılara da video klip çekildi.

2000 yılı Aralık ayında Funda Arar’la yaptığı düet albüm Sevgiliye Sevgililer Günü anısı olarak dinleyicilerle buluştu. Bu albümde Sevgiliye ve Çeşminaz parçalarına klip çekildi. Aynı yılın sonunda müzikseverlerle buluşan Zaman albümüyle geniş kitlelere sesini duyurmaya devam etti. Bu albümde Endamın Yeter, Gönül, Kan ve Gül, Yıllar Sonra ve Zaman parçalarına klipler çekildi.

2002 yılında TMC Film’den gelen bir diziye jenerik ve müzik yapma teklifi müzikal yaşamında yeni bir kapı açtı. Zerda'nın jeneriği ve müzikleri geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başardı. Milyonlarca izleyici her hafta dizide olacakların yanı sıra müzikleri, yeni melodileri merakla beklediler. 2003 yılı baharında dizinin müziklerinden oluşan Zerda albümü müzik marketlerdeki yerini alarak başarılı bir satış grafiği yakaladı. Zerda’nın başarısını bir başka dizi, Bir İstanbul Masalı takip etti. Yüksek izlenme oranı bulunan Aliye, Binbir Gece ve Beyaz Gelincik adlı dizilerin müziklerine de imzasını atan Kıraç, Aliye/Soundtrack'le adını daha çok duyurdu.

2003 Ağustos ayında yeni albümü Kayıp Şehir için stüdyo çalışmalarına başladı. Albümde yer alan Senden Başka, Tek Hatıra, Razıysan Gel, Yalan ve Ayşe adlı şarkılara video klip çekildi.Ayrıca Kıraç, 2005 yılında ilki düzenlenen 1. Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde Drama dalında Bir İstanbul Masalı adlı dizi ile En İyi Müzik ödülünü kazandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 100. yılı için 2007 yılında bir de beste yaptı ve aynı sene Binbir Gece dizisinin müziğini yaptı.

Üç yıllık bir aradan sonra uzun süren bir repertuar ve stüdyo çalışmalarının ardından, mayıs ayının ikinci haftasında müzikseverlerle buluşan “ Benim Yolum”, Kıraç ruhunun, tarzının, yorumunun bir ürünü .

“Benim Yolum” albümünde 5 şarkının söz ve müziği Kıraç’a ait . Batı kökenli Rock Müziği ile Türk Halk Müziği’nin renklerini ustalıkla birleştiren Kıraç’ın yolu bu albümle batı ile doğuyu birbirine bağlıyor. Albüme adını veren “Benim Yolum” adlı parça yıllar önce Kanada’da yaşayan dünyaca ünlü İranlı şarkıcı Googoosh tarafından seslendirilmişti . Zaland Farid ‘in bestesi olan “Talagh” Kıraç’ın yazdığı sözler ve yorumuyla doğunun büyüsünü albüme taşıyor. Yıllar öncesinden iki şarkı “Hayalimdeki Resim” ve “Ya Seninle Ya Sensiz” farklı düzenlemeleri ve Kıraç yorumuyla yine bu albümde . Namık Nagdaliev, Barış Bölükbaşı, Cavidan Kaya, Tevfik Yalçın, Ömer Faruk Güney’inde söz ve müzikleriyle katkıda bulundukları repertuarda yer alan özel şarkılardan biri de Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirinin Kıraç tarafından bestelenmesiyle ortaya çıkan “Yıkık”…

Albümün ilk klibi Ömer Faruk Güney bestesi Namık Nagdaliev’e ait “Sana Mecburum” adlı şarkıya Hakan Yonat yönetiminde 16 mm film formatında çekildi..

19 MAYIS İLE İLGİLİ ŞİİRLER

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS 1919

19 Mayıs,

Türk’ün temel taşıdır,

Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı’dır.

İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk’ün bu şanlı günü

Bırakıldı hediye.

Dünya 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.

R. Gökalp ARKIN

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU



19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var...

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak...

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı...

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi...

İ. Hakkı TALAS

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A SABAHA KARŞI

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından

Bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemal Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar

Cahit KÜLEBİ

19 MAYIS İLE İLGİLİ SÖZLER

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

100 yıl önce tam da bugün bir kahraman ayak bastı Samsun'a, bir kurtarıcı. O gün güneş doğdu Türk milletinin üstüne. Anladık ki milletçe yeniden doğuyoruz. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

