Kıraç kendisini engelleyen Özgür Demirtaş'a sert çıktı: Aslında Türkiye bunların umurunda değil

Şarkıcı Kıraç sosyal medyada yaşadığı tartışma sonrası kendisini engelleyen Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş hakkında paylaşımda bulundu.

Demirtaş'ın kendisini engellediğine yönelik ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Kıraç şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar! Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Kıraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Özgür Demirtaş'a gönderme yaparak, " İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder!" diye yazdı.

Haberin Devamı

Söz konusu paylaşımı alıntılayarak cevap veren Özgür Demirtaş ise Kıraç için şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allah'ım yarabbim. Kim bu Kıraç?"