Kıraç, Özgür Demirtaş'ın eski paylaşımlarını masaya saçtı: Para için umut bağlayanlar, yeniden düşünebilirler belki

Ekonomiye yönelik yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez sanatçı Kıraç ile sosyal medyada yaşadığı atışmayla gündeme geldi. Şarkıcı Kıraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Özgür Demirtaş'a gönderme yaparak, " İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder!" diye yazdı.

"GÜNDEME GELMEK İSTEYEN KİM VARSA BANA YAZIYOR"

Söz konusu paylaşımı alıntılayarak cevap veren Özgür Demirtaş ise Kıraç'a cevap vererek," Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allah'ım yarabbim. Kim bu Kıraç?" ifadelerini kullanmıştı.

"SİZ KİMSİNİZ DE BENİ TAKİP EDENLERİ SORGULUYORSUNUZ YAZDIM"

Karşılıklı ifadelerin bu şekilde sona ereceği düşünülürken, Mert Başaran isimli kullanıcı Özgür Demirtaş için " Ülkenin en eğitimli, en iyi okullardan görmüş Prof'u yılların şarkıcısı Kıraç' a 'Kim bu kıraç ,tanımıyorum' diye atar yapıyorsa yazık valla...okumuşsun ama adam olamamışsın derlerdi eskiden ama çok şey değişti artık gerçekten inanılmaz şaşırdım ,güç zehirlenmesi her yerde var" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma cevap veren Demirtaş," dedi. Söz konusu paylaşıma cevap veren Demirtaş, şunları yazdı:

"Mert bey olayın nasıl başladığını bilmeden bunları yazdığınızı naifçe düşünerek yazmak isterim: Kendisi bana DURDUK YERDE, ben kendisini tanımaz, kendisi beni tanımazken: İsmi lazım değil şu adamı niye şu kadar insan takip ediyor yazdıktan sonra ben Siz Kimsiniz de beni takip edenleri sorguluyorsunuz yazdım. Yine yazsın yine yazarım. Kusura bakmayın ama insanlar beni takip etmek için Kıraç beyden mi izin alacaklar. Durduk yere bana böyle yazıldığını bilmemeniz durumunda twitler burada"

"ÖZGÜR DEMİRTAŞ İÇİN BANA SAYDIRAN YENİDEN DÜŞÜNEBİLİR BELKİ"

Kıraç daha sonra Özgür Demirtaş'ın geçmişte yaptığı paylaşımların ekran görüntülerini paylaşarak," Özgür Demirtaş için bana saydıran, özellikle profilinde Atatürk olanlar! Buyurun! 10 yıl önceye. Para için umut bağlayanlar! Yeniden düşünebilirler belki" dedi.

Demirtaş'ın paylaşımlarında yer alan ifadeler şöyle:

- Eski kafalar ile düşünmeyin. Türkiye eskinin Türkiye'si değil. Bu Türkiye yeni Türkiye.

- Türkiye büyük bir güç olacak. Ama böbürlenmeyen bir güç olacak. Bu ise benim sadece temennim değil aynı zamanda tahminim.

- Bunu yazın. Yunanistan batacaktır. Temerrüte girecektir. Girmelidir. 9 yıldır söyledim söylüyorum. Türkiye ise yükselen güçtür.

Özgür Demirtaş ve Kıraç, Twitter'da kapıştı! Paylaşımlar art arda geldi: "Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor"