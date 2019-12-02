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  3. Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü (2)

Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü (2)

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i (64) pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı Ali Rıza Düşenekli'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ev sahibi Necim Ökmen'i (64) pompalı tüfekle vurarak öldüren kiracı Ali Rıza Düşenekli'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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