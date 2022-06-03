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  3. Kiracılara üzen haber! Kira artış oranları belli oldu!

Kiracılara üzen haber! Kira artış oranları belli oldu!

TÜİK, mayıs ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Açıklanan verilere göre, haziran ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre Haziran ayı kira artış oranı yüzde 39,33 olarak belirlendi.

Kiracılara üzen haber! Kira artış oranları belli oldu!

TÜİK, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını resmi internet sitesinden açıkladı. Açıklanan verilere göre, Haziran ayı kira artış oranları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları, Mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ise Haziran ayı için yüzde 39,33 olarak belirlendi.

Kiracılara üzen haber! Kira artış oranları belli oldu!

KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ İSE ŞÖYLE:

Konut Kirası: 3.000 TL

Kira Artış Oranı: yüzde 39,33

Haziran Ayı Kira Zammı Tutarı: 1.179,9 TL

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 4,179,9 TL

Kiracılara üzen haber! Kira artış oranları belli oldu!

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Kiracılara üzen haber! Kira artış oranları belli oldu!

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