Kıraç’tan Barış Pınarı Harekatı için yazdığı ‘Vatan Marşı'na takipçilerinden büyük beğeni geldi

Kıraç, Vatan Marşı’nın yeni klibini sosyal medya hesabından yayınlandı. Kıraç paylaşımına “Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın” notunu yazdı.

Söz ve müziği Kıraç’a ait olan Vatan Marşı geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. TSK personelinin seslendirdiği ve klipte yer aldığı Vatan Marşı herkesin tüylerini diken diken etmişti. Kıraç bu defa Vatan Marşı’nı yeni bir düzenleme yaparak kendisi seslendirdi. Kıraç, Vatan Marşı’nın yeni klibini sosyal medya hesabından yayınlandı. Kıraç’ın Vatan Marşı klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı.