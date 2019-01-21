Kiraladıkları 2 otomobille kayıplara karıştılar

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte kimlik ve ehliyetle 2 otomobil kiralayan şüpheliler, araçların takip sistemlerini devre dışı bırakarak, kayıplara karıştı.

Olay, Çerkezköy'deki Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan oto kiralama şirketinde meydana geldi. Şirkete gelen kişi, Sercan K. adına düzenlenmiş kimlik ve ehliyetle 200'er TL karşılığında birer günlüğüne 2 otomobil kiraladı. Değeri 130'ar bin TL olan araçları kiralayan kişi, arkadaşıyla birlikte otomobilleri alarak şirketten ayrıldı. Ertesi gün araçların getirilmemesi üzerine şirket yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı araştırmada aracı kiralayan kişinin verdiği kimlik ve ehliyetin sahte olduğunu belirledi. İncelemede ayrıca araçların takip sistemlerinin de devre dışı bırakıldığı tespit edildi.

Oto kiralama şirketi sahibi Ali Karakaya, "16 Ocak günü Sercan K.'ye ait kimlikle gelen kişiye bir günlük kiralama bedelini ödemesiyle birlikte 2 aracı kiraladık. Yapılan araştırma neticesinde şahsın kimliğinin ve ehliyetinin sahte olduğunu öğrendik. Aracı takip ettiğimizde şahsın Silivri'deki bir dinlenme tesisinde sistemi devre dışı bıraktığını öğrendik. Son olarak araç Mahmutbey gişelerinden giriş yapmış. Daha sonra araçla ilgili hiçbir kayıt yok" dedi.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Karakaya, "Kamera kayıtlarında şahsın yüzü net çıkıyor. Bununla ilgili Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Kapaklı ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. Dört gündür araçlarımızı arıyoruz. Bu işin peşini bırakmaya niyetimiz yok. İnşallah en kısa zamanda emniyet yetkililerimiz şahsı ve araçlarımızı bulur. Aracı kiraya verdiğim kişinin kimliği ve ehliyetin bire bir aynısını yapmış. Diğer oto kiralamacılar da e-devlet sistemine bakmadan araç kiralamamaya dikkat etsinler. Biz böyle bir hataya düştük" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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DHA