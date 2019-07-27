Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme sahilinde, saat 17.00 sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları sandaldan Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD'ın dalgıçları ile akşam saatlerinde olay yerine gelen Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların su altında yaptığı arama çalışmaları havanın kararması ile birlikte durduruldu. Dalgıçlar gölden çıkarken, AFAD ekiplerinin su yüzeyindeki taraması sürüyor.

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DHA