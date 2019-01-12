Kiralanan evde tarihi eser kazısı

Eskişehir'de kiraladıkları evde izinsiz kazı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edilen bilgiye göre, olay, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana geldi. Polise giden A.A., 3 hafta önce kiraya verdiği İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak'taki evini kiralayan kişilerce izinsiz olarak kazı yapıldığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, 2'nci derece arkeolojik SİT sınırı içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını, şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini tespit etti.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA