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  3. Kiralık Aşk'ın Nihan'ı Sanem Yeleş, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi

Kiralık Aşk'ın Nihan'ı Sanem Yeleş, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi

Kiralık Aşk dizisinin Nihan'ı Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi. Güzel oyuncu 4 ay sonra kucağına alacak kız çocuğu için isim arayışına girdiğini ifade etti. Çiçeği burnunda annenin sosyal medya hesabından paylaştığı eli karnında poz verdiği fotoğrafına beğeni yağdı.

Kiralık Aşk'ın Nihan'ı Sanem Yeleş, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi

1,5 yıl önce Yakup Akpınar ile nikah masasına oturan oyuncu Sanem Yeles'i bebek heyecanı sardı. Kameralardan uzak bir evlilik hayatı sürdüren çift yakın zamanda ilk çocuklarını kucaklarına alacak. 

''GÖZ RENGİN AİLEDE MERAK KONUSU''

Elini karnına koyarak eşiyle poz veren oyuncu, o anları 'Ocak 2021 miniggız 5 aylık... İsmin hakkında mutabık kalınamadı henüz. Son bir haftadır içerden kelebek çırpınışını hissediyorum. Göz rengin ailede merak konusu, boyun babana çekmiş kesin bilgi" notuyla sevenleriyle paylaştı.

Kiralık Aşk'ın Nihan'ı Sanem Yeleş, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi

KİRALIK AŞK DİZİSİYLE YILDIZI PARLAMIŞTI

Çiçeği burnunda anne adayı, yıllar önce yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu ve Barış Arduç ile rol almıştı. Dizide Nihan karakterini oynayan Sanem Yeles, yapımın final yapmasıyla ekran serüvenine ara vermişti.

Kiralık Aşk'ın Nihan'ı Sanem Yeleş, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi

SANEM YELES KİMDİR?

2 Ağustos 1988'de doğan Sanem Yeles, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına 2012 yılında Mor Menekşeler dizisiyle başladı. Sırasıyla oynadığı diğer diziler;

Mor Menekşeler

Canımın İçi

Kiralık Aşk

Reklam filmleri

Kiralık Aşk'ın Nihan'ı Sanem Yeleş, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdiKiralık Aşk'ın Nihan'ı Sanem Yeleş, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi

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