Kiralık ev tutup, uyuşturucu sattı!

İstanbul'dan gelerek Edremit'te kiraladığı evde uyuşturucu madde satan B.D. jandarmanın operasyona ile yakalanarak tutuklandı.
KİRALADIĞI EVDE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTI
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde B.D.'nin ev kiralayarak İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek sattığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığında alınan arama kararıyla operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 1018 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet tabanca mermisi, 2 adet cep telefonu, 7 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli B.D. isimli şahıs sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı cezaevine sevk edildi.
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KAYNAK: İHA