Kiralık evlerde devir değişti! Şimdi ev sahipleri kara kara düşünecek!

Yapılan yüksek zamlar sonrası kiralık evlerde oturanların yaşadığı zarar ve maddi kayıp rüzgârı ev sahiplerine doğru esmeye başladı. Detaylar haberimizde…







KİRALIK EVDE RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ! EV SAHİPLERİ KARAR DEĞİŞTİRDİ

Rusya-Ukrayna savaşından sonra her iki ülkeden çok sayıda insan daha güvenli olduğuna inanarak Türkiye'ye göç etti. Türkiye'de tatil için Antalya’yı tercih eden Ruslar ve Ukraynalılar, şehirde çoğunlukla nakit ödeyerek bir yıl veya altı aylığına ev kiraladılar. Sonuç olarak, şehirde bir ev satın alma ve kiralama maliyeti yaklaşık bir buçuk yılda ikiye katlandı. Bazı mülk sahipleri, yerel kiracıları bırakıp evlerini yabancılara kiralamayı tercih etti ve bu da birçok şikâyete neden oldu. Savaştan önce aynı binada oturan yerli kiracılar 2.000 liraya yaşarken, savaştan kaçan Rus veya Ukraynalı aileler 10.000-15.000 liraya yaşamaya başladı. Yerel kiracılar ve ev sahipleri bazen bu durumdan dolayı dava edilmektedir. Kent genelinde emlak sektöründe yaşanan fahiş kira artışlarından bunalan vatandaşlar, dairelerini kaybetmemek için daha yüksek fiyatları kabul etmeyi tercih etti. Hükümetin kötüye kullanımı gerekçe göstererek tavandaki %25'lik artışı geçici bir çözümdü.

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Klimalı ve eşyalı evleri Rus ve Ukraynalılara fahiş fiyatlara kiralayan bazı ev sahipleri, aldıkları kirayı döviz olarak alırken, bazı Rus ve Ukraynalılar ev sahiplerine bildirmeden evleri boşaltılar, bazıları da evlerde bulanan değeri yüksek olan eşyaları da yanlarında götürdü. Kiracıların aylardır yaşadıkları sıkıntıları şuan ev sahipleri de yaşıyor.

Antalya Emlakçılar, Otomobil Satıcıları ve İş adamları Odası Başkanı İsmail Çağlar, çok sayıda mağduriyet olduğunu ve bu durumun çok can sıkıcı bir hal olduğunu söyledi. Durumun sektörü de olumsuz etkilediğini anlatan Çağlar, "İkamet izinleri iptal edilince memleketlerine dönmek zorunda kaldılar. Şu anda fiyatlar artmıyor. Ancak yine de yüksek. İç kesimlerde 8-10 bin liraya, sahilde 240 bin liraya ev kiralanıyor. Bu fırsatçılık maalesef vardı. Bizde de var o fırsatçılık. Asgari ücretin 9-10 bin lira olduğu yerde ev kirası 40-50 bin liraya çıkıyor. Ama şimdilerde mülk sahipleri `Türk olsun, sağlam olsun` diyor" dedi. Antalya'da emlak işiyle ilgilenen Halit Mert, son günlerde oturum izinleri verilmeyen Rus ve Ukraynalıların Gürcistan'a gittiğini söyledi. Bu durumun piyasayı da etkilediğini belirten Mert, "Önceden ev sahipleri 'Yabancıya verelim, 6 ay ya da 1 yıllık peşin alalım' diyordu. Ancak oturma izinleri verilmeyince geri dönmeleri nedeniyle kiralarda yüzde 30 oranında düşme var. Ev sahipleri kriterleri değiştirdi. 'Yerli vatandaş olsa da olur. Aylık peşinatlı da olsun, yeter ki evimiz boş kalmasın' diyorlar" dedi.

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Mert, artık yabancı korkusuyla senelik olarak kiralamayı şu an için tercih etmediğini belirtti. Piyasanın normale döndüğünü anlatan Mert, "Bir miktar da olsa krizin çözülmeye başladığını söyleyebiliriz. Birçok yerde aylık ödemelerle yerli vatandaşa veriliyor. Memur kefilin bile ortadan kalktığı yerler var" diye konuştu.

Başka bir emlakçı olan Hüseyin Başyiğit, piyasanın normale dönmesinden memnun olduğunu söyledi. Başyiğit'e göre ev sahipleri, yabancılara kar sağlamak amaçlı kiraya verdiklerini ama sonunda zarara uğradıklarını dile getiren Başyiğit, "Güzel rakamlardan evlerini kiraya verdiklerini düşündüler ama yaşadıkları zarar daha fazla oldu. Bazı sitelerde yabancıya konut vermeme kararı alındı" dedi.

Bazı mülk sahipleri evlerini yabancılara kiralayarak mağdur oluyor. 56 yaşındaki emekli Erol Boz, dairesini bir yabancıya kiralamak istediğini ancak zarara uğradığını ve şimdi yerli kiracıları desteklediğini söyledi. Boz, "1 yıllığına vermiştim yabancıya. 3'üncü ayda çıkıp gittiler. Kirayı alamadık. Eşyalarımızı alıp gitmişler. Kapıyı çilingirle açtık ve fark ettik. Ütü, süpürge gibi elektronik eşyaları alıp gitmişler. Biz artık bildiğimiz kendi vatandaşımıza vereceğiz. Yabancıya eşyalı 15 bin liraya vermiştim. Şu anda 8-10 bin liraya vatandaşımıza verdik" diye konuştu.