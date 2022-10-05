Kirami isminin anlamı nedir, Kirami ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kirami isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kirami ismi ne demek, Kirami ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kirami isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Kirami İsminin anlamı nedir? TDK Kirami anlamı:

Kirami ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Cömertlere, eli açıklara özgü. 2. Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.

Kirami İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kirami ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Kirami isminin kökeni:

Kirami ismi Arapça kökenli bir isimdir.

Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanılmaktadır?

Türkiye'de yoğun olarak 98 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kirami isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kirami isminin rengi:

Kahverengi

Kirami ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kirami isminin Harf Analizi Nedir ?

Kirami ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Kirami isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kirami ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

İ: 12

R: 21

A: 1

M: 16

İ: 12

= 76– Kirami İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Kirami isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kirami ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kirami isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2İ: 9R: 9A: 1M: 4İ: 9 = 34

3 + 4 = 7 Kader sayısıdır

Kirami isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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