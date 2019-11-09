Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirilen "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonu kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt 1'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birlikler tarafından, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş operasyonunda 7 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Bölgede devam eden hava destekli operasyonda tespiti yapılan 7 bölücü terör örgütü mensubu daha 9 Kasım 2019 tarihinde etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon başladığı tarihten bugüne toplam 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA