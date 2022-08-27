Kirasını ödemekte zorluk çekenler! Eliniz çabuk tutup e-Devlet'ten başvuru yapın! İşte il il yapılacak yardım miktarları!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekonomik şartlar nedeniyle kirasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla maddi destek sağlıyor.

Rukiye Karapunar
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Kirasını ödemekte zorluk çekenler! Eliniz çabuk tutup e-Devlet'ten başvuru yapın! İşte il il yapılacak yardım miktarları!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanmaya koyulan maddi destek programlarında ekonomik şartlardan kötü etkilenip kirasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için de sosyal yardım projesi ile e-Devlet'ten belirlenen şartları karşılayan dar gelirli vatandaşlara PTT üzerinden destek sağlanacak. İşte detaylar...

Kirasını ödemekte zorluk çekenler! Eliniz çabuk tutup e-Devlet'ten başvuru yapın! İşte il il yapılacak yardım miktarları!

Aile ve Sosyal Politikalar tarafından e-Devlet üzerinden alınacak başvurular 12 ay boyunca yapıldığı için bazı şartlar aranarak başvuran kişinin gerçekten dar gelirli olup olmadığına bakılarak hane destekli bir yardım gerçekleştiriliyor.

İşte kira yardımı projesinden yararlanıp maddi destek lamaya hak kazanacak kişiler için aranan şartlar;

KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sigortalı olmamak

Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

Mal varlığına sahip olmamak

Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

Düzenli bir gelire sahip olmamak

E-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılacak olan başvuru için şifresi olmayan kişiler PTT'den şifre alarak başvuru yapabiliyorlar.

Kirasını ödemekte zorluk çekenler! Eliniz çabuk tutup e-Devlet'ten başvuru yapın! İşte il il yapılacak yardım miktarları!

E-DEVLET ÜSEİRNDEN KİRA YARDIMI YAPMAK İÇİN;

T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş,

Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidilir,

"Uygulamaya Git" sekmesi

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir

Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.

İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.

https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971

Kirasını ödemekte zorluk çekenler! Eliniz çabuk tutup e-Devlet'ten başvuru yapın! İşte il il yapılacak yardım miktarları!

KİRA YARDIMLARI NE KADAR?

İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL

Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL

Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL

Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL

Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL

Bolu, Bingöl: 715 TL

Kirasını ödemekte zorluk çekenler! Eliniz çabuk tutup e-Devlet'ten başvuru yapın! İşte il il yapılacak yardım miktarları!

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