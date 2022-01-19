Kırat isminin anlamı nedir, Kırat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kırat isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kırat ismi ne demek, Kırat ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kırat isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kırat İsminin anlamı nedir? TDK Kırat anlamı:

Kırat isminin anlamı, Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

2-TDK Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ölçü birimi.

3-TDK Nitelik, değer

Kırat İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kırat ismi kuranda geçmemektedir.

Kırat isminin kökeni:

Kırat ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 2 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kırat isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kırat isminin rengi:

Kestane

Kırat ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kırat isminin Harf Analizi Nedir ?

Kırat ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

Kırat isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kırat ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

I : 11

R : 21

A : 1

T : 24

= 71 – Kırat İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Kırat isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kırat ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kırat isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 I: 9 R: 9 A: 1 T: 2 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Kırat isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!