Kiraz mevsimi başladı, Bilecik’te ilk kiraz hasadı yapıldı

Bilecik'in kirazı ile meşhur Küre Köyü'nden "erkenci" diye adlandırılan kirazın ilk hasadı yapılırken, ilk hasatlar 25 ile 35 lira arasında halde alıcı buldu.

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Kiraz mevsimi başladı, Bilecik’te ilk kiraz hasadı yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde "erkenci" diye adlandırılan kirazın ilk hasadı yapıldı.

Bilecik'in kirazı ile meşhur Küre Köyü'nden "erkenci" diye adlandırılan kirazın ilk hasadı yapılırken, ilk hasatlar 25 ile 35 lira arasında halde alıcı buldu. Köylüler yerinde 25 lira olan kirazın fiyatının Söğüt pazarında 60-70 liraya, İstanbul'da ise 100 liraya kadar çıktığını söyledi.

Kiraz mevsimi başladı, Bilecik’te ilk kiraz hasadı yapıldı

"İlk hasadı kirazı boyutuna göre 25 ile 30 arası fiyattan satıyoruz"

Kiraz üreticisi Mehmet Emin Söğütlü, ilk hasadın başladığını söyleyerek, "Kirazına göre kilosunu 25 ile 30 arası fiyattan satıyoruz. Sabah erken saatlerde geliyoruz buraya" dedi.

"İlk hasadımız, fiyatlar fena değil de az daha istiyor"

Kiraz üretici Hüseyin Konak ise, 30 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, "Kirazın cinsi karabodurdur, İznik'ten gelen bir cinstir bu. Fiyatı şu anda 25'ten gidiyor toptan. Çok duble olursa 30'a da var. Bu bizim ilk hasadımız. Fiyatlar fana değil de az daha istiyor. Hatta geçen geldi, 35 gözüyle bakıyordu bu kirazlara ama biz 30'dan verdik. Söğüt pazarında baktık, 60 ile 70 arası satıyorlar, ama yine de Allah bereket versin. Biz buradan İstanbul'a gönderiyoruz" diye konuştu.

Kiraz mevsimi başladı, Bilecik’te ilk kiraz hasadı yapıldı

"Genelde İstanbul'a çalışıyoruz"

Küre'deki halle ürünleri getiren üreticiye yardımcı olan Mehmet Emin Arslan, "Genelde İstanbul'a çalışıyoruz. Şu anda kirazımız daha yeni başladı. Fiyatlar 20 lirayla 30 lira arası. Çok iyisi gelirse normal şartların üstünde alıma devam ediyoruz. Bu ayın sonunda ekşi dediğimiz cins başlayacak. Geçen sene çok azdı, bu sene geçen seneye göre daha iyi. Yıl ortalamasına göre normal. Bu kiraz şu anda normal. Daha iyileri de geldi, gelmeye de devam ediyor. Allah'ın izniyle sezonumuz iyi başladı iyide biter" dedi.

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KAYNAK: İHA

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