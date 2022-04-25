Kiraz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kiraz Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Kiraz Yetiştiricisi ne iş yapar, Kiraz Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kiraz Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kiraz Yetiştiricisi Tanımı;

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Kiraz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kiraz Yetiştiricisi Maaşları

Kiraz Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kiraz Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kiraz Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.22

Meslek Adı :

Kiraz Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş organizasyonunu yapan, fidan üreten, toprağı dikime hazırlayıp dikim yapan, kültürel bakım işlemlerini üstlenen, kiraz meyvelerin hasadını yapan, budama işlemlerini yürüten, alet ekipmanın bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kiraz Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak.

b) Üretim tekniklerini araştırmak,

c) Çevre koşullarını düzenlemek,

d) Toprağı Ekim dikime hazırlamak,

e) Dikim yapmak.,

f) Fidan üretimi yapmak.

g) Tohumla, çelikle, aşıyla, daldırmayla, ayırma ve bölme yöntemi il el üretim yapmak,

h) Çeşitli türde Kiraz , meyve yetiştirmek,

i) Gübreleme yapmak

j) Kültürel bakım işlemlerini yapmak.

k) Budama yapmak,

l) Bitkilerde görülen hastalıkları ve zararlıları incelemek,

m) Hastalık ve zararlılarla mücadele yapmak,

n) Organik tarım hazırlığı, toprak hazırlığı ve üretim yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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