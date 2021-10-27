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Kiraz Zamkı ne demek, TDK'ya göre Kiraz Zamkı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kiraz Zamkı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kiraz Zamkı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kiraz Zamkı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kiraz Zamkı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kiraz Zamkı ne demek, TDK'ya göre Kiraz Zamkı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kiraz zamkı ne demek? Kiraz zamkı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kiraz zamkı kelimesi. Peki kiraz zamkı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kiraz zamkı nedir, kiraz zamkı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KİRAZ ZAMKI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kiraz zamkı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kiraz zamkı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kiraz, badem, erik, kayısı, şeftali vb. ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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