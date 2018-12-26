Kiraz'da kar yağışı etkili oldu
İZMİR'in Kiraz ilçesinin yüksek kesimlerinde, dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.
İZMİR'in Kiraz ilçesinin yüksek kesimlerinde, dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.
Kiraz ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından Ahmetler, Ören, Cevizli ve Bahçearası mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Kiraz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 1 Greyder, 2 kepçe ve 7 personel ile yollarda tuzlama çalışması yaptı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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