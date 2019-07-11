Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İskender Mahallesi'ni ziyaret ederek mahallelilerin sorunlarını dinledi.

Burada konuşan İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan mahalleye yapılması planlanan sağlık ocağı inşaatının maddi sebeplerden dolayı durduğunu ifade ederek bu konuda İl Başkanı Enver Kiraz'dan yardım istedi.

İl Başkanı Enver Kiraz ise, İskender Mahallesinde bulunan ve 7 mahallenin faydalandığı sağlık ocağının yıkıldığını ve yenisinin yapımının da durduğunu ifade ederek, "Madem durduracaktınız eskisini yıkmasaydınız bu mahalledeki insanlar sağlık hizmeti almaya devam etselerdi" diye eleştiride bulundu.

Kiraz, "Bu durum mahalle sakinlerine ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Belirttiğimiz sağlık ocağı sadece İskender Mahallesine değil 7 mahalleye birden hizmet veriyordu. Muhtarımızla birlikte yetkililere biz de sesleniyoruz. Sağlık başka bir şeye benzemez. Bir an önce insanların sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için yıkılan binanın yerine yeni binanın yapılması gerekiyor. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Şayet ödenek yoksa sağlık ocağını yıkmak ne kadar doğru? Bir süre daha hizmete devam ettirilebilirdi. Bu yaşanılanlar sağlık alanında planlamanın yapılmadığının göstergesi. Engelli yurttaşlarımızın yoğun yaşadığı bir mahalledeyiz. Bu nedenden dolayı sağlık hizmetine daha fazla ihtiyacı olan bir mahallemiz. Malatya'nın uzun süredir sağlık açısından önemli problemler yaşıyor. Eski devlet hastanesinin TOKİ'ye verilmesiyle birlikte 300 bin nüfusluk Battalgazi ilçesi hastanesiz kaldı. En son bir hastane temeli atıldı ama aradan 4 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen henüz atılan temelle duruyor. Ortada sadece bir şantiye var. Devlet hastanesinin ne zaman bitirileceğini de merakla bekliyoruz. Çünkü Battalgazi ilçesi sağlık konusunda önemli bir mağduriyet yaşıyor. Binlerce insan en tabii hakları olan sağlık hizmetine ne zaman ulaşacaklar. Yerel seçimler öncesi apar topar temel atıp kamu hizmetini oy devşirme aracı olarak görenler, şimdi gidip attıkları temele bir baksınlar. Malatya öve öve bitiremedikleri ve adına sağlık devrimi dedikleri hizmetlerden bir türlü yararlanamıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA