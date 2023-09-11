Kirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesine çelik tel döşeniyor

Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Andık Deresi bölgesinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar sonucunda Kirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesinde toplam 20 bin metrekarelik alanda şev koruyucu çelik tel döşeme çalışması tamamlanmış olacak.

Isparta Belediyesi tarafından şehrin seyir terası Kirazlıdere'nin yapılması ve büyük beğeni kazanmasının ardından yeni bir mesirelik alan olarak düzenlenmesinde son aşamaya gelinen Andık Deresi bölgesinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde şehrin seyir terası Kirazlıdere ile Andık Deresini birbirine bağlayan dağ yolunun renkli baskılı asfaltlanması geçen günlerde tamamlanmıştı. Aydınlatma çalışmaları da biten Andık yolu üzerindeki dağ bölgesinden de taş ve kaya parçalarının koparak, can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi amacıyla belli bölgelere şev koruyucu çelik tel döşeniyor.

Dağ yamacında yapılan uygulamalar 15 bin metrekarelik bir alanda uygulanacak. Daha önceki uygulamada ise Kirazlıdere bölgesinde 5 bin metrekarelik şev koruyucu çelik tel döşenmişti. Böylece çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesinde toplam 20 bin metrekarelik alanda şev koruyucu çelik tel döşeme çalışması tamamlanmış olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)