Kirazlıyayla Sanatoryum'da restorasyon sürüyor

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) ismiyle iş dünyası için eğitim ve konaklama merkezine dönüştürülecek tarihi Kirazlıyayla Sanatoryum binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle UYEM projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, restorasyonla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Burkay, burada yaptığı açıklamada, Anıtkabir'in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu tarafından tasarlanan Kirazlıyayla Sanatoryum Binası'nın Cumhuriyet tarihinin en önemli eserleri arasında yer almasına rağmen 2006 yılından bu yana kullanılmadığını ve bakımsızlık yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bu tarihi yapıyı doğru bir restorasyon çalışmasıyla yeni bir kimliğe kavuşturacaklarını belirten Burkay, "İş dünyası için referans eğitim merkezi olmasını hedeflediğimiz UYEM, sadece ulusal değil uluslararası çapta bir eğitim üssü olacak." ifadelerini kullandı.

UYEM'de restorasyon çalışmalarına geçen yıl ocak ayında başladıklarını hatırlatan Burkay, şöyle devam etti:

"Yapının tarihi dokusunu bozmamak adına çok dikkatli ve titiz bir şekilde çalışıldı. Toplam 143 bin 400 metrekare inşaat alanına sahip UYEM'de önemli bir mesafe katettik. Proje bünyesinde otel odaları, derslik ve toplantı salonları, oditoryum, kütüphane, kapalı ve açık havuz, restoran ve kafeterya ile sosyal alanlar ve otopark yer alıyor. Zirve, kongre ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak ve iş dünyası için yaşam boyu eğitim merkezi olarak hizmet verecek UYEM, Bursa ve Uludağ'ın marka değerine de büyük katkı sağlayacak."

Burkay, projenin hazırlanmasında Avrupa'da yer alan Insead Business School ve Wilton Park gibi örneklerden yola çıktıklarına işaret ederek, "Wilton Park'ta yılda 65'in üzerinde uluslararası kongreye düzenleniyor. Dünyanın önde gelen işletme okulları arasında yer alan Insead ise her yıl 10 binin üzerinde yöneticiye eğitim veriyor. Biz de bu örneklerden yola çıkarak UYEM'i hayata geçiriyoruz. Dünyaca ünlü eğitim kurumları ve alanında uzman isimlerle yapacağımız iş birlikleriyle UYEM, Uludağ'da eğitim ve kongre turizmini de canlandıracak." açıklamasında bulundu.

Burkay, restorasyon çalışmalarının 2020 yılının sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA