Kırca isminin anlamı nedir, Kırca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kırca isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kırca ismi ne demek, Kırca ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kırca isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kırca İsminin anlamı nedir? TDK Kırca anlamı:

Kırca ismi TDK'da hafif kırlaşmış anlamında tanımlanmıştır.

Kırca İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kırca ismi Kuran'da geçmemektedir.

Kırca isminin kökeni:

Kırca ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 3 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kırca isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kırca isminin rengi:

Kuşkonmaz

Kırca ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kırca isminin Harf Analizi Nedir ?

Kırca ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

C : Canlı, arkadaş canlısı

A : Öncü, lider, mantıklı

Kırca isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kırca ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

I : 11

R : 21

C : 3

A : 1

= 50 – Kırca İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Kırca isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kırca ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kırca isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 I: 9 R: 9 C: 3 A: 1 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Kırca isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.