Kırcami’de çözüm arayışı

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, Kırcami'de, parselasyon planlarının yerel mahkemelerce iptalinin ardından yeniden çalışmalara başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kırcami’de çözüm arayışı

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, Kırcami'de, parselasyon planlarının yerel mahkemelerce iptalinin ardından yeniden çalışmalara başladı. Belediye, mahkeme kararlarını beklemek ya da yeniden parselasyon çalışmasına başlamaktan oluşan iki çözümü masaya yatırdı.

Antalya'nın merkezinde, Doğuyaka, Topçular, Tarım, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova Mahallelerinin tamamı, Fener ve Çağlayan Mahallelerinin belli bölümlerini içine alan Kırcami'de 1970'li yıllarda yapılan tarım, 1990'larda toprak yorgunluğu ve kirlenme gibi nedenlerle sürdürülemez hale geldi. Tarım, ana faaliyet olmaktan çıkarken imar sorunu gündeme geldi.

Ümit Uysal'ın ilk kez belediye başkanı seçildiği 2014'te hafta sonu toplanan belediye meclislerinin, uzun saatler süren mesaileri sonunda ulaşılan çözüm mahkemelerden döndü. İki kez tapu dağıtılan Kırcami'de Nisan ayında bu kez Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce parselasyon planı iptal edildi.

Muratpaşa Belediyesi, yerel mahkeme kararını Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde istinafa taşıdı. Ancak mahkemenin henüz karar vermemesi nedeniyle iki çözüm masaya yatırıldı. Belediye, ya parselasyona ilişkin mahkeme süreçlerin tamamlanmasını bekleyecek ya da yaklaşık 35 bin kişinin mülk sahibi olduğu Kırcami'de inşaatların başlamasını sağlayacak parselasyon plan sürecini yeniden başlatacak. Muratpaşa Belediyesi, karar öncesi Kırcami'de bulunan dernekler ve muhtarların görüşlerini isteyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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