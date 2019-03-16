Kırçiçeği Bodrum - Bellona Kayseri Basketbol: 58-65
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, evinde Bellona Kayseri Basketbol'a 65-58 yenilerek 22. hafta sonunda yine galibiyetle...
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmesi kesinleşen Kırçiçeği Bodrum, evinde Bellona Kayseri Basketbol'a 65-58 yenilerek 22. hafta sonunda yine galibiyetle tanışamadı.
Maça iyi başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 15-14 önde kapatırken, soyunma odasına da 36-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte toparlanan Kayseri Basketbol etkili hücum ve savunma performansı gösterdi ve 51-44'lük üstünlük sağladı. Son çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen Kayseri temsilcisi deplasmandan 7 sayı farkla falip dönmesini başardı. Maçın en skorer ismi attığı 31 sayı ile Kayseri Basketbollu Debbie İbekwe oldu.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.