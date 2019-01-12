Kırçiçeği Bodrum - Canik Belediyespor: 73-77

SALON: Binnaz Karakaya

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx), Halil Erkoç (xx), Hakan Gerey (xx)

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Büşra (x) 4, Beril (xxx) 10, Deniz (x) 2, Milana Zivadinovic (xxx) 22, Birgül (xx) 4, Begüm (x) 3, Shawn Bakns (xxx) 28

CANİK BELEDİYESPOR: Betül (x), Gülşah (xxx) 9, Dilara (xx) 8, Deniz (xx) 9, Candide (xx) 4, Holmes (xxx) 22, Afi James (xxx) 25

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

İLK YARI: 45-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-61

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıda oynadığı 13 maçı da kaybederek son sırada kalan Kırçiçeği Bodrum, ikinci yarının ilk maçında Canik Belediyespor'a evinde son anlarda mağlup oldu: 73-77. Bodrum temsilcisi ligde 14'üncü haftayı da mağlubiyetle kapatarak galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk periyodu 23-20 önde kapatan Kırçiçeği Bodrum, soyunma odasına 4 sayı farkla önde girdi: 45-41. Üçüncü çeyreği 61-56 önde tamamlayan konuk ekip Canik Belediyespor, baştan sona heyecan dolu geçen son periyotta galip gelmeyi başardı: 73-77.

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DHA