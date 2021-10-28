Kirde ne demek, TDK'ya göre Kirde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kirde ne demek? Kirde TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kirde kelimesi. Peki kirde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kirde nedir, kirde kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİRDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kirde kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kirde kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre kirde kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle mısır unuyla yapılan bir pide türü

