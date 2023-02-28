Kire Ristevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kire Ristevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kire Ristevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kire Ristevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kire Ristevski 22 Ekim 1990 tarihinde Bitola şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Кире Ристевски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kire Ristevski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ab9sportmanagement yapmaktadır. Kire Ristevski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kire Ristevski'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kire Ristevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kire Ristevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kire Ristevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kire Ristevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında KF Elbasani

1 Ocak 2011 yılında FK Bylis

1 Ocak 2014 yılında Slavia Sofia

8 Ocak 2015 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2015 yılında Rabotnicki

8 Şubat 2016 yılında Vasas FC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2018 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2021 yılında AEL Limassol

13 Eylül 2022 yılında Pyunik Erivan

Kire Ristevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kire Ristevski şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Kire Ristevski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya takımında 4 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 0 gol atmıştır.

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