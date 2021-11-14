Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü yeniden ekranlara dönüyor! Gökçe Akyıldız, FOX'un iddialı dizisi Elkızı'nın kadrosuna katıldı!

Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran Gökçe Akyıldız uzun bir aranın ardından yeni bir diziyle ekranlara dönüyor.

Oynadığı rol ile seyircinin beğenisini kazanan Gökçe Akyıldız, Elkızı dizisine şaşırtacak bir karakter ile dahil oldu.

GÜÇLÜ BİR KADIN HİKAYESİ

Dizide Songül karakterine hayat vermeye hazırlanan Akyıldız "Çok güzel bir işe dahil oluyorum. Güçlü bir kadın hikayesinde yer alacak olmak benim için çok özel" dedi.

Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Elkızı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan yer alıyor.