Kırgız doktorlar, eğitim sertifikalarını Kastamonu’dan aldı

Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı ile Kastamonu Üniversitesi ile Özel Anadolu Hastanesi arasındaki anlaşma çerçevesinde, Kastamonu'da eğitim alan Kırgızistanlı doktorlar sertifikalarını aldı.

Kastamonu'ya meslek içi eğitim ve tecrübe değişimi için gelen Kırgız doktorlar, 15 günlük hem uygulamalı hem de pratik eğitimlerini tamamladı. Kırgız Doktorlara düzenlenen merasim ile sertifikaları takdim edildi.

Sertifika takdiminde konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, eğitim değişimi programlarının devam edeceğini söyledi. Rektör Seyit Aydın, "Tabii eğitimin teorik kısmını ağırlıklı tarafını Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesindeki akademisyenlerimiz ve öğretim üyelerimiz verdi. Ve tatbiki pratik kısmı da tamamen Kastamonu Özel Anadolu Hastanemizde yapıldı. Hekimlerimiz Anadolu Hastanemizde hem klinik, poliklinik ve ameliyathane hizmetlerinde bizatihi bulundular. Bu eğitimin faydalı olduğuna inanıyoruz. Bugün itibariyle kısa hizmet içi eğitimlerini tamamlamış olarak 10 kişi hekim grubumuzu Kırgızistan'a uğurlayacağız. Bir sonraki hekim grubumuz da 22 Mart'ta gelecek. Aynı şekilde eğitimlerini alıp dönecekler. Yıl boyunca bu eğitim periyodik olarak devam edecek. İlk planlamada 120 hekimimiz ve sağlıkçımız bundan yararlanacak" dedi.

"Ata yurdumuzdan gelen misafirlerimizi burada misafir etmekten çok memnunuz"

Özel Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç ise, "Böyle bir proje olduğunu ilk duyduğumuzda ve buna katkı sağlayabileceğimizi duyduğumuzda heyecanlandık. Pratik eğitimler hastanemizde yapıldı. Bu anlamda katkı sağlayabildiğimizi umuyorum. İlk olduğu için mutlaka eksiklikler vardır. Değerli meslektaşlarım eğer eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorsa bizleri affetsinler. Bunları münazara ederek her geçen gün daha iyisini yapmak için uğraşacağız. Ata yurdumuzdan gelen misafirlerimizi burada misafir etmekten çok memnunuz. Bu vesile ile tanışmış olduk. Bundan sonra da program haricinde de kapımız açıktır. İstedikleri zaman istedikleri eğitim için gelebilirler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kırgız Türkleri olarak kendimizi Türk doktorlara emanet etmek için çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum"

Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Üniversitemiz Dr. Öğretim Üyesi Kudret Artıkbaev, "Kırgızistan için çok faydalı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün dediği gibi "Beni Türk doktorlarına emanet ediniz." Bizde bundan sonra Kırgız Türkleri olarak kendimizi Türk doktorlara emanet etmek için çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Üniversitemizin personeline, Özel Anadolu hastanesi yönetimine, Hastanemizin koordinatörü Kayhan Bey'e, doktor arkadaşımıza hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Heyet adına konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Bekbolot Begaliev ise, "Böylesi bir kaliteli eğitimi almamızı sağlamanızdan dolayı herkese teşekkür etmeyi borç biliriz. Biz bu eğitimlerimden çok iyi faydalandık. Aldığımız bilimle buradan edindiğimiz tecrübeyle ülkemize vatanımıza ve milletime hizmet etmeyi nasip edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kırgız Devlet Tıp Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Nurbek Atakulov da, "Ben başarılı bulduğum iki öğrencimi yanımda getirdim. Dünyada tıp alanında ulaşılan seviyeyi görsünler istedim. Biz öğrencileri yetiştirirsek daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Değişim programını sizler onay verirseniz akademi olarak başlatabileceğimizi düşünüyoruz. Burada gelen tıpçılarımızın buradaki vatandaşlarla iletişim kurarak buradaki gelenek, görenek ve misafirperverliği görmüş olmaları bizim için dolaylı fayda diye düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından heyete sertifikaları verildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: İHA