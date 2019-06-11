Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev Erciş’te

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Sabah saatlerinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret eden Büyükelçi ardından, Türk vatandaşı Kırgız Türklerinin yaşadığı Erciş ilçesi Ulupamir Mahallesine geldi. Mahalle muhtarı ve Aksakallılar Meclisi tarafından mahalle girişinde karşılanan Büyükelçi Kubanyehbek Omuraliyev, Muhtar Eyüphan Koşar'dan da mahalle hakkında bilgi aldı. Aksakallılar ve mahalle halkı ile bir süre sohbet eden Büyükelçi Omuraliyev, yaptığı açıklamada Kırgızistan Cumhuriyeti olarak Türkiye Cumhuriyetini kendilerine hep abi olarak gördüklerini belirterek, "Biz biriz beraberiz kardeşiz. Dinimiz dilimiz, örf, adetimiz her şeyimiz bir. Bizim ayrımız gayrımız olamaz. Türk Dünyası hep kardeştir. Türkiye Cumhuriyeti devletine de ülkem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burada Kırgız olan bizim kardeşlerimize kendi evlatları gibi bakarak burada muhafaza ederek en güzel şekilde hayat şartlarını sunduğu için Türkiye Cumhuriyeti devletine canı gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti bize ağabeylik görevinin yapmıştır. Bizi hiçbir zaman hiçbir konuda yalnız bırakmamıştır. Bundan sonraki süreçlerde de Türkiye Cumhuriyeti devletiyle hep ilişkilerimiz zaten kardeşliğimiz bize Allah vergisidir. Ancak tüm diplomatik ilişkilerimizde en güzel en yüksek ve mükemmel seviyeye ticari olsun bütün ilişkilerimizle en güzel şekilde yaşatacağız. Bunun için gayret ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a buradan cani gönülle teşekkür ediyorum. Buradaki valimiz, kaymakamımız ve tüm devlet erkanına gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyorum" dedi.

Ulupamir Mahalle muhtarı Eyyüphan Koşar ise büyükelçiyi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek işlemeli Türkiye Haritasını gösteren kırmızı beyaz işlemeli bir halıyı Büyükelçiye hediye etti. Büyükelçi Kubanyehbek Omuraliyev daha sonra Ulupamir Mahallesinden karayolu ile Van'a geçtikten sonra tarifeli uçakla Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: İHA